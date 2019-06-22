7旬婦雜誌專欄提筆　控訴特朗普90年代對其性侵

美國總統特朗普矢志連任，但曾多次涉及性侵指控的他再有新的桃色新聞。紐約一名專欄作家日前向傳媒聲稱，特朗普在上世紀90年代曾於曼哈頓一家百貨公司的更衣室內對她作出性侵行為。特朗普否認指控，並表示「我這輩子從未見過這個人」。



現年75歲的卡羅爾於周五（21日）出版的新一期《紐約雜誌》（New York magazine）中講述事發經過。她寫道，她與特朗普在1995年或1996年於百貨公司「Bergdorf Goodman」內，進行了一次友好的會面，當時特朗普邀請她幫他為一名身份不明的女子挑選禮物，並選擇了一件緊身衣服促自己試穿，詎料當兩人去到更衣室後，特朗普突然把她推到更衣室的牆上，並拉開褲子拉鍊不斷靠近她。她聲稱最後「巨大的掙扎」中，成功把特朗普推開並跑出了商店。



特朗普隨即發表聲明，一如以往說這是一宗假新聞，「沒有照片、閉路電視片段、影片、報案證供、當時在場的售貨員？我要感謝Bergdorf Goodman證實他們沒有任何這類事件的影像，因為它從來沒有發生過」。