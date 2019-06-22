美宗教自由報告設新疆專節　蓬佩奧：中國敵視所有宗教

美國國務院周五（21日）向國會提交年度國際宗教自由報告，報告批評中國限制宗教自由，又指中國對打壓新疆維吾爾族人和穆斯林，嚴重踐踏宗教自由。美國國務卿蓬佩奧指，中國共產黨敵視所有宗教，更要求將黨獨尊為神。



今年的報告特別新增單一章節闡述新疆的情況。報告援引多間媒體及非政府組織估計，自從2017年4月以來，中國政府在新疆拘押了至少80萬人，甚至多達200多萬人，包括維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林群體。



報告又指，中國政府以擔心「三股勢力」（暴力恐怖、民族分裂、宗教極端）為由，對新疆穆斯林加以限制，進行大範圍和侵入性的監控措施，例如設立「再教育營」，將他們長期關押。



蓬佩奧表示，中國政府嚴厲迫害基督教徒、藏傳佛教信徒等是常態，直言「中國共產黨自成立以來，對一切宗教信仰都表現出極端的敵視」。美國國際宗教自由無任所大使布朗巴克則指，中國政府已對信仰宣戰。



今年4月美國國際宗教自由委員會也曾發表年度報告，點名批評中國侵犯宗教自由。當時中國外交部發言人耿爽反駁指，中國是法治國家，各族人民享有充分的宗教信仰自由，法律不允許任何人假借宗教名義從事違法活動。