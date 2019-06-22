華郵︰當局將大規模搜捕　擬遣返2000非法移民家庭

美國非法移民問題不斷，《華盛頓郵報》周五（21日）引述多名官員消息報道，美國移民及海關執法局（ICE）將於周日（23日）發動大規模行動，搜查最多10個大城市的約2000個家庭，計劃將拘留並遣返大批近期抵達的非法移民。



《華郵》引述3名匿名官員指，ICE將執行大規模「家庭行動」，針對城市包括德州休斯敦、芝加哥、邁阿密、洛杉磯等。當局計劃於清晨展開行動，擬以酒店客房作暫時拘留場所，待非法移民父母與子女齊人時一併遣返。由於部分人被捕後未能即時遣返，故可能在佩戴監控腳環後獲釋。



署任國土安全部長麥可利南（Kevin McAleenan）認為大規模搜捕行動將導致非法移民家庭分離，主張採取更針對性的行動，擬拘留僅約150個家庭。惟總統特朗普立場強硬，消息指白宮開始與國安部轄下的ICE直接協商，變相架空麥可利南。



ICE行動消息傳出後，有民主黨控制的城市已作出批評，並表明不會提供警力協助。洛杉磯警方發聲明指，留意到ICE將於周日展開發出遣返令的行動，表明警方不會參與或協助。



特朗普周一（17日）在Twitter發文預告，ICE下周將開始遣返國內數百萬非法移民的程序。《華郵》引述國安部及ICE消息指，特朗普有意借此行動為其競選工程造勢，作為此前「零容忍」政策的改良版。