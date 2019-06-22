新聞背後：500大超級電腦美國佔榜首　中國數目取勝

美國商務部周五（21日）公布，將5間發展超級電腦的華企及研究所列入實體清單，禁止在未經批准下購買美國零部件。中美在發展超級電腦上的競爭近年白熱化，日前公布的500大超級電腦排名中，美國佔據首兩位，但打入排行榜的數目仍由中國領先。



這個每半年發表一次的排名結果，周一（17日）在德國法蘭克福舉行的國際超級電腦會議上公布。其中排首位的是安裝在美國能源部的「頂點」（Summit），由國際商業機器公司（IBM）製造，峰值處理能力為每秒20億億次浮點運算；第二位的「謝拉」（Sierra）同是安裝在美國能源部，由IBM製造；第三位則是安裝在中國國家超級計算中心的「神威‧太湖之光」，由國家並行計算機工程技術研究中心製造。



從打入超級電腦排行榜的數目來看，美國由去年11月的109部增至116宗；中國則由227部跌至219部，但仍是全球上榜最多的國家。據報道，最新500大排名的全是處理能力在每秒千萬億次浮點運算以上的超級電腦，這情況屬首次。而500大超級電腦的總處理能力為每秒156億億次浮點運算，較上次的數據上升10%。