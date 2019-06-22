華盛頓流浪貓變身藍領　除鼠安良賺食宿

美國華盛頓的寓所和辦公室近年出現一批「戰士」，只要求一碗牛奶便可替人消滅「入侵者」。該市人道救援聯盟（HRA）在前年創立了一個名為「藍領貓」的計劃，替不適合當寵物的貓隻與有滅鼠需要的人們配對，讓流浪貓除鼠安良，同時供給牠們生活所需。



這批藍領貓大多是在華盛頓街上生活的流浪貓，牠們不愛與人交流，大部分均難以接觸，被捉後往往會被安樂死。計劃讓這些貓能善用牠們的殺手直覺，向受鼠患威脅的人們提供服務。業主需要向其「工人」提供日常飲食和能抵擋惡劣天氣的庇護所，也需留意貓工人的狀況及提供緊急醫療協助。



HRA會先了解「僱主」的情況，包括物業內是否有其他動物，以確保環境適合貓咪工作及生活。在維珍尼亞州園藝店工作的威廉斯（Tim Williams）稱，店內過往因鼠患，有四分之一的鳥食和草籽需要丟掉，但自從有藍領貓後，問題已大幅減少。



據知，現時約有250隻藍領貓投入工作，HRA正打算將計劃推展到其他地區。在計劃開始前，華盛頓約有12%被捕的貓隻需接受安樂死，現時已減至9%。