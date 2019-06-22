專家指美方擬打擊高科技領域對手　以換取更多談判籌碼

對於美國再次將部分中國企業及研究所列入實體清單，禁止在未經批准下購買美國零部件。香港資訊科技及數碼媒體專家方保僑周六（22日）接受東網記者訪問時指出，事件是中美貿易戰角力其中一環，美方繼華為後再次出手打壓高科技領域對手，擬為G20峰會取得更多籌碼。



方保僑解釋，超級電腦遠比普通電腦運算速度更快，廣泛應用於處理大量複雜工序，如人工智能、大數據分析等方面，統計遊行人數就是典型例子之一。他認為，若忽略知識產權等問題不提，近年中國的超級電腦成本效益其實較歐洲生產的大牌超級電腦為高，功能亦可說更為優勝。中國的超級電腦與華為一樣，由於價格相宜，質量又與歐洲的相差不大，故吸引愈來愈多人使用。



方保僑又提到，時值G20峰會前夕，不排除美方今次行動為軍事策略，針對高科技領域競爭對手再次施壓，以求在貿戰中穩操勝券以得到好處。他認為事件與美方早前指控華為設備有後門洩密予中國政府是同等道理，相信針對其他中資軟件或網絡設備企業的行動，會陸續有來。