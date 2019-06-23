男子中8000萬美元彩票　離婚不成遭判與妻共享

美國密歇根州50歲男子熱拉斯科（Richard Zelasko），於多年前中得彩票，獎金多達8000萬美元（約6.3億港元）。當他以為可獨攬巨款之際，仲裁員認為，雖然他已與妻子辦理離婚手續逾兩年，惟獎金屬二人共同的婚姻財產，故女方可分近半獎金，令他不得不為此打了6年官司，可法院近日仍維持原判。



2013年，熱拉斯科正與妻子瑪麗（Mary Elizabeth Zelasko）辦理離婚，可由於二人遲遲未能就離婚協議達成共識，故手續一直未完成。同年他僅花1美元（約7.8港元）購買兆彩獎券（Mega Millions）便中得獎金，即使扣除稅項及手續費，仍能獲得逾3800萬美元（約3億港元），飛來橫財令其一夜暴富。



然而仲裁員認為，二人當時仍是夫妻，買彩票的錢屬他們共同的婚姻開支以及投資，加上自分居後，熱拉斯科沒有盡責協助瑪麗照顧他們3名孩子，故獎金應分1500萬美元（約1.2億港元）予瑪麗。熱拉斯科不滿判決，遂提出上訴，及後官司更一直拖到涉事仲裁員離世仍未解決，上訴法院日前更駁回熱拉斯科要求推翻仲裁決定的上訴。