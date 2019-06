美國有環保組織於2016至2018年在五大海岸線檢逾1.8萬個氣球、氣球碎片及氣球繩,呼籲人們關注氣球對野生動物的危害,有5個州份目前已立法禁制放飛氣球。由商家等組成的氣球委員會則大力反對有關限制氣球的立法。



五大湖聯盟( the Alliance for the Great Lakes)在過去三年,每年都在五大湖海灘發現4400至7200個氣球或氣球碎片。有學生表示,當人們放飛氣球慶祝畢業禮等活動時,往往沒有考慮後果。有生物學家指出,曾見過有海鳥遭氣球繩卡頸而死。



澳洲3月發表一項研究發現,氣球的塑料碎片對海鳥危害性最大。目前包括新澤西州等其他8個州份正考慮立法限制或禁止故意放飛氣球,惟由氣球零售商、分銷商及生產商組成的氣球委員會則已用逾100萬美元(約781萬港元)游說全國反對修例。