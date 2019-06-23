庫斯納推500億美元中東和平方案　巴勒斯坦拒買賬

美國總統特朗普女婿兼白宮高級顧問庫斯納，上周六（22日）概述外界引頸以待、總值500億美元（約3900億港元）的中東和平經濟方案，以創建一個環球投資基金，來振興巴勒斯坦和周邊阿拉伯國家的經濟。惟巴勒斯坦反駁有關做法抽象，認為只有讓巴人立國，才能化解長久以來的衝突。



以沙特阿拉伯為首的7個波斯灣國家，將於周二（25日）起一連兩日出席在巴林舉行的會議，聽取庫斯納講述名為「和平繁榮」（Peace to Prosperity）的中東和平計劃。計劃中的500億美元，逾半資金將於未來10年內於解決巴勒斯坦經濟問題，並創造超過100萬個就業機會；餘下資金將由埃及、黎巴嫩及約旦共享。



部分資金亦將投資在埃及西奈半島，讓當地的巴勒斯坦人受益。此外，方案也提出動用約10億美元（約78億港元），來打造成巴人旅遊業。庫斯納受訪時稱，經濟優先的做法是「必要的」，因為這將擺脫政治立場、「爭議較少」。他賣力推銷計劃，指：「若果他們有勇氣追求，那將成為世紀機遇。」



惟巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯拒絕上述計劃，並對庫斯納大潑冷水，稱：「經濟形勢不應該放在政治問題之前討論。在沒有政治解決方案前，我們不會處理任何經濟解決方案。」巴勒斯坦資深談判代表阿什拉維（Hanan Ashrawi）亦指：「首先應解除對加薩地區封鎖、以阻止以色列竊佔巴人領土、資源和資金。」