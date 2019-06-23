叫停空襲　特朗普照下令網攻伊朗導彈系統

波斯灣局勢持續緊張，早前有消息指美軍早前對一個伊朗間諜組織發動網攻。美媒周日（23日）披露更多詳情，指總統特朗普於上周四（20日）叫停了空襲伊朗的軍事行動，但批准網絡司令部對伊朗發動網攻，目標包括上述間諜組織及伊朗發射導彈的控制系統。消息指，特朗普會同意網攻，是因為攻擊低於爆發軍事衝突的臨界點。



《紐約時報》報道，美國國防部在本月初的阿曼灣油輪遇襲事件後已提出網攻計劃，除了針對涉嫌協助計劃襲撃油輪的間諜組織外，也針對數個伊朗控制導彈發射的電腦系統。網絡司令部目的是令間諜組織下線一段時間，至於網攻導彈系統是否奏效，需由伊朗試射導彈的表現判斷。



前白宮國土安全及反恐顧問博塞特（Thomas Bossert）稱，有關行動增加伊朗的網攻成本，防衞美軍在霍爾木茲海峽的航行行動。美國網絡安全及基建安全部門上周六警告，由於地緣政治格局改變，伊朗的網攻會試圖刪除數據或破壞整個網絡，要求石油、天然氣及其他能源的行業和部門認真看待。美軍及情報官員將嘗試阻止伊朗進一步的攻擊，重建威懾力，相信伊朗會暫停攻擊油輪及美國飛機。英法等歐洲國家已向伊朗要求對話，呼籲各方克制。