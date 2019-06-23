荷蘭青年重啟「海洋吸塵機」　終結海洋垃圾

海洋塑膠污染持續惡化，荷蘭一名男子早年潛水時，看到海底垃圾比魚還要多，遂設計了史上首個「海洋吸塵機」拯救生態。然而，機器運行不久便出現故障，其中一部分更斷裂了。男子決定再接再厲，經過4個月的維修，男子上周五（21日）在太平洋垃圾帶「重啟服務」，繼續清理塑膠垃圾。



斯萊特（Boyan Slat）年僅18歲時便創立了個人公司「海洋清理行動」（The Ocean Cleanup），去年9月發明了名命「System 001」的海洋吸塵機，並在美國三藩市對出的太平洋垃圾帶進行一系列測試。不過，吸塵機運作4個月後，因受到猛烈的海浪衝擊，令其中一部分斷開。



經過數個月維修後，斯萊特更新了機器的系統，並名命為「System 001/B」。它配備了太陽能燈、攝錄機、感應器和衞星天線，隨時可以與外界聯絡，每隔數個月會有船隻將收集到的垃圾撈走，最後運到陸地上。斯萊特在Twitter表示：「希望大自然不會再帶給我們太大的驚喜。無論如何，我們都將從這次計劃中學到很多東西。」



該海洋吸塵機是一條600米長的浮管的U型管，底部裝上了3米深屏風，估計可以從有1.8萬億件垃圾的垃圾帶，成功收集到一部分塑膠垃圾。