火星空氣發現大量甲烷　揭外星人存在證據？

美國太空總署（NASA）的火星探測車「好奇號」，自2012年起在火星表面探索、搜集資料。美媒報道，好奇號近日在火星的空氣中偵測到大量甲烷，由於甲烷通常是由生物所生產，外界懷疑火星是否存在生物，甚至是外星人，結果令科學家大感興奮。



報道指，好奇號上周四（20日）把相關數據傳回地球，位於地球的任務管理員已向好奇號下達指令，繼續追蹤數據，預計所得結果會在周一送回地球。火星任務科學家瓦薩瓦達（Ashwin R. Vasavada）表示為了這新發現，特意重組團隊展開後續研究。



在地球上，甲烷是由一種在缺氧地區生存的微生物所排出的氣體，因此出現甲烷，某程度上代表有生物存在；若該氣體在數世紀前出現，會被陽光和化學反應分解，所以是次發現的甲烷必定在近期產生，意義重大。惟地熱反應也可能產生甲烷，因此亦有機會是存在已久的甲烷，在數百萬年後間歇性地從裂縫溢出。



2013年，好奇號曾發現甲烷在數個月間突然飆升，讀數為十億分之七，是次的為十億分之廿一，讀數上升了三倍。另一研究火星快車的負責人吉拉那（Ｍarco Giuranna）表示本來正進行多項研究，但大家現正討論這新發現：「我們有大量數據需要處理，應該可在本周得到初步結果。」