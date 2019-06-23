逾400機師控告波音　指787 MAX停飛招損失

美國波音公司旗下737 MAX客機接連發生空難，被多國禁飛。逾400名受過737 MAX訓練的機師，日前在美國芝加哥法院入稟控告波音，指其隱瞞飛機系統缺陷導致空難及全球停飛，造成機師的經濟及精神損失。原告指摘波音為了助航空公司賺錢，未有安排機師接受模擬器訓練，要求數百萬美元賠償。機師另將以行政途徑追究批准波音行動的聯邦航空局（FAA）。波音拒絕回應。



原告人稱憂受到波音報復及遭波音客戶歧視，拒絕公開身份，僅以Pilot X作代號。取得起訴書內容的澳洲廣播公司（ABC）稱，參與集體訴訟的機師均來自同一航空公司。起訴書指，波音史無前例地隱瞞已知的737 MAX設計缺陷，導致2宗空難，繼而全球停飛。機師因此損失大筆薪酬，以及其他經濟及非經濟損失，更構成精神壓力。



波音在737 MAX新增「機動特性增強系統」（MCAS）軟件，被指是因為在飛機重裝更大、更慳油的引擎後，需要以MCAS遏制飛機機頭向上的傾向。惟在空難中，MCAS懷疑在不適當情況中，反令機頭向下。起訴書補充，MCAS僅依賴單一的攻角（機頭方向與相對風向形成的角度）感應器，作為是否啟動的依據，欠缺平衡機制；飛機本身為機師操控航空動力帶來危險。



Pilot X在起訴書中指摘，波音未有知會機師MCAS的詳情，又未有強制機師在模擬器訓練，讓他們熟習MCAS，目的是讓航空公司客戶盡快賺錢。預計法院在今年10月21日舉行聽審。



波音早前回應類似指控，表示已在機師手冊列入有關MCAS的內容，不過Pilot X堅稱機師對此毫不知情。早前挪威航空公司等客戶，以及埃塞俄比亞航空、獅子航空兩宗737 MAX空難死者家屬，已入稟向波音索償；公司行政總裁米倫伯格日前亦承認處理失當，向公眾致歉。