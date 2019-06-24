指沙特是大客　特朗普對FBI查卡舒吉案模稜兩可

美國總統特朗普拒絕透露他會否指示聯邦調查局調查《華盛頓郵報》記者卡舒吉在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館遇害的案件，更表示自己將沙特承諾花費數十億美元購買美國軍事設備看得更重要，因為這將創造大量職位和刺激美國經濟。



聯合國上周就卡舒吉案發表獨立調查報告，當中表示發現「可信的證據」支持更深入去調查沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼在案中扮演的角色，並呼籲聯邦調查局介入。美國情報部門之前也作出結論，直指穆罕默德‧薩勒曼下令殺死卡舒吉。



特朗普周五（21日）接受全國廣播公司節目《會見新聞界》訪問，並在周日（23日）播出，他就此作出回應，指各方面已對卡舒吉案進行詳細調查。他說：「沙特阿拉伯購買大量（美國）貨品，這對我來說很重要，這能創造大量職位。」



他又承認上周四（20日）和穆罕默德‧薩勒曼會面時沒有談及卡舒吉案，大部分時間談及伊朗問題。他指出中東是個「殘暴和惡劣的地方」，指伊朗和其他國家也在做沙特當局被指控的事情，認為這些國家一樣有罪。



特朗普又形容拒絕和沙特做生意「是愚笨的行為」，強調沙特會向中國和俄羅斯等美國的競爭對手招手，因此美國應該繼續「拿沙特的錢」。