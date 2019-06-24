中美元首G20會晤　王受文：兩國經貿團隊正溝通討論

中國國家主席習近平將於周四（27日）至周六（29日），出席在日本大阪舉行的二十國集團（G20）領導人第十四次峰會。中國外交部周一（24日）在中外媒體吹風會上表示，習近平此行將出席峰會4個階段的會議，除了與金磚國家、俄羅斯和非洲國家的領導人舉行非正式會晤，亦應多國領導人邀請舉行雙邊會談。



中國外交部部長助理張軍在會上表示，目前單邊主義及保護主義嚴重衝擊國際經濟秩序，全球價值鏈、產業鏈和供應鏈遭破壞，世界經濟面臨的風險和不確定性顯著上升，市場信心嚴重受挫。G20峰會是國際經濟合作的主要論壇，而中國長期為促進經濟增長作出重要貢獻，因此不論是東道主日本或國際社會，均對中國的出席抱有熱切期待。



中國商務部副部長王受文則表示，中美元首上周通電話後，兩國經貿團隊正在落實兩國元首重要共識，正就下一步的溝通進行討論。他重申，中方對中美經貿磋商的原則是要相互尊重、平等互利、相向而行，要符合世界貿易組織（WTO）的規則。他並指，中美都是WTO重要成員，兩國的協議也必須符合WTO規則。



王受文亦表示，美國將中國部分企業納入出口管制的實體清單，不只損害中國企業的利益，也傷害美國企業利益。中方希望美方取消不適當針對華企的單邊措施，把華企移出出口限制的清單，相信對雙方貿易長期平衡可持續發展會有好處。