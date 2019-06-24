國防情報局：伊朗急欲改變現狀　金正恩未準備棄核

美國近年與伊朗、中國和北韓均處於貿易或核談判進程，負責收集及分析對外軍事情報的美國國防情報局（DIA），該局局長近日接受美媒訪問，形容伊朗正處於轉捩點，急欲改變制裁現狀；又指北韓領袖金正恩近日雖然與美國總統特朗普互通信件，但該國並未準備棄核。



阿什利中將（Robert Ashley）根據伊朗近年的活動分析指，伊朗大概認為其對伊拉克政府的影響佔據有利位置，而伊朗的地區盟友、敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德很大機會將繼續掌權。他認為美國退出伊朗核協議造成了主要影響，制裁正令伊朗邁向經濟衰退，而近日攻擊油輪或無人機的事件顯示伊朗想改變現狀。



伊朗日前擊落美軍無人機時，DIA提供了即時的伊朗軍力分析：「我們讓總統、部長及戰士們了解伊朗的能力、他們可能會作出的反應，列出高、中、低的選項。」他認為伊朗威脅突破濃縮鈾庫存，是想令歐洲各國制衡美國重啟談判：「若伊朗要全力發展核武，他們仍需約1年才可實際得到武器。」



阿什利又談到中俄關係是建基於共同利益，而非信任：「中國視俄羅斯是次要合伙人，他們並不喜歡這樣。」他形容中國是長期隱患，而俄羅斯雖然從前蘇聯時代繼承了數千核武，但他們的經濟及國力正在衰退。



對於北韓，他指出朝方仍在訓練和建立軍力，將繼續監察對方的武力。DIA正建構一個機器輔助分析快速知識庫系統（MARS），將組合了的軍事情報，透過人工智能組成虛擬環境，協助執政者作判斷。