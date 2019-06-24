一步一驚心　2特技人時代廣場踩鋼線

馬戲團總是帶給觀動魄驚心的雜技表演。美國著名馬戲團「飛翔瓦倫達家族」」（The Flying Wallendas）周日（23日）晚上，在紐約時代廣場、25層樓的高度挑戰踩鋼線，真是一步一驚心。兩名表演者在同一條鋼線相向而行，慢慢靠近對方，最終2人順利跨過對方，走過近400米的鋼線到達終點，贏盡現場數萬名觀眾的掌聲。



大展身手的是飛翔瓦倫達家族第7代傳人尼克（Nik Wallenda）及其42歲姐姐麗娃娜（Lijana Wallenda），雖然兩人已有豐富的表演經驗，惟尼克在表演前表示相當緊張。40歲的尼克更向麗娃娜表示：「如果你在紐約做得到，你在任何地方都做得到。」



基於安全考慮，當局要求二人在表演時繫上安全帶。表演全程有電視直播，歷時約36分鐘。尼克及麗娃娜手持一條長長的平衡竿，小心翼翼地踩上396米長的鋼線，慢慢地相對而行，走向鋼線另一端的大樓。當他們逐步靠近時，麗娃娜坐在鋼線上，好讓弟弟大步跨過她身體。最終他們有驚無險地走畢全程，觀眾都為她熱烈鼓掌。



飛翔瓦倫達家族有200多年歷史，他們沒有使用安全設備的高空特技表演，成功在歐美多國引起回響。另外，麗娃娜曾於2017年與家族成員綵排「人體高空金字塔」時，因失去平衡從9米的空中摔落地面，險生致命意外。