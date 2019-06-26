習特會在即　美國考慮暫停對華加徵關稅升級

中國國家主席習近平與美國總統特朗普預料周六（29日）在日本二十國集團（G20）峰會期間會面，美媒指美國考慮暫停向餘下3000億美元（約2.34萬億港元）的中國貨加徵關稅，為恢復經貿談判鋪路；也有指中美為表達誠意，同意互不加徵新關稅。



彭博社周二（25日）引述消息報道，美國準備暫停升級關稅戰，否則中方不同意兩國元首會晤；而美國貿易代表萊蒂澤早前與中國副總理劉鶴的通電話時，討論如何向本國人民交代恢復談判是勝利。知情官員續指，雙方同意暫停針鋒相對，目標是暫時停戰，但美方不接受進一步的關稅條件。據報白宮顧問正說服特朗普，避免如上次與習近平會面時，設下強硬的加稅死線。



也有華府官員向英國傳媒表示，中美將同意不加徵新關稅，作為推動談判的誠意。不過，美方在以關稅作為化解貿易糾紛的手段方面，不接受任何條件，不願作出任何讓步之餘，亦希望中方維持上次談判的承諾。官員指，今次習特會的目標是恢復談判，不會達成協議；一旦談判繼續，或需時數月甚至數年完成。此外，兩名元首或討論中國科技巨企華為這一議題。



特朗普周三接受美媒訪問，聲稱由於中國的經濟正在下滑，因此「他們（中方）很想達成協議」。他亦再次警告一旦未能達成協議，他將對中國貨加徵關稅。財長姆紐欽同日表示，中美距離達成協議只餘下10%的工作，並期望今年底前完成。不過，農業部長珀杜周二承認，美國農民是中美貿易戰的受害者，他們是中方的反擊對象，又坦言不期望習特會可達成協議。



中國外交部發言人耿爽周三（26日）表示，打貿易戰及加徵關稅是損人害己，又稱中方堅持在互相尊重及平等互利的基礎上，通過對話協商解決貿易摩擦，並照顧彼此的合理關切。中國官媒亦發表評論指，社會仍有極少數抱守崇美、媚美、恐美思想的人混淆視聽，呼籲全國上下同心應對中美貿易戰，並警惕這些「手榴彈向後扔」的人；又促中方做好鬥爭到底的充分準備。平等互利的基礎上通過對話協商，解決雙方貿易摩擦，過程中要照顧彼此的合理關切。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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