傳美企業走法律罅　售境外產品予華為

美國總統特朗普上月簽署行政命令禁止美企使用威脅國家安全的外國電訊設備；商務部隨即將中國科技巨企華為及其70個附屬機構列入黑名單，使之不能輕易向美企購買零部件。然而《紐約時報》周二（25日）報道，美國科技企業依然繼續找到門路向華為出售零部件。美國商務部暫時未有回應。



報道引述消息指，美國晶片製造商和其他企業向華為出售這些公司在美國境外製造的產品，以繞過禁令的限制。報道指這一類產品將獲得當局考慮豁免，容許華為繼續出售智能手機和伺服器等產品。



以美國為基地的半導體工業協會發言人諾伊弗上周發表聲明，強調協會成員「嚴謹跟隨」有關的制裁措施，但補充指根據法例「部分產品很明顯地可能已供應給華為」。他說：「每間公司所受的影響都不同，這要看它們的供應鏈和產品種類，每間公司也需要評估如何最好地令公司運作的同時，也可以跟隨禁令的指引。」



美國最大晶片製造商美光科技（Micron Technology）周二宣布，已恢復向華為供應部分產品。行政總裁梅赫羅特拉表示，華為被美國列入國家安全威脅名單後，雙方的業務完全停止，在審查政府規定後，公司恢復了部分產品的發貨，但仍存在不確定性。



另華為副董事長胡厚崑在上海表示，目前華為5G技術方案完全不受美國制裁影響，被禁運的元器件都找到替代方案；又稱已簽署和即將簽署的5G合同，華為均能充分保證客戶供應；他續稱華為目前全球50個5G商用合同中，有28個來自歐洲，反映並未受美國施壓影響；更稱若不使用華為產品，歐洲5G商用進程會推遲2年以上。



另一邊廂，越南當局近日加強打擊中國貨品非法使用「越南製造」標籤。當局發現不少中國廠商為逃避美國加徵的關稅，將產於中國的貨品，冒充是越南製造，包括見於紡織品、魚農產品、磁磚、蜂蜜、鋼鐵、鋁和木材等。