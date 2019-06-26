拘留非法入境兒童中心衞生惡劣　海關官員請辭

美國傳媒日前揭發扣留非法入境兒童的拘留中心衞生情況異常惡劣，上任短短2個月的海關及邊防局署理局長桑德斯（John Sanders）周二（25日）宣布辭職，將於下周五（7月5日）離職，暫未知他請辭是否與拘留中心的衞生情況有關。美國眾議院周二通過45億美元（約351億港元）美墨邊境難民援助撥款，惟總統特朗普揚言會以總統權力否決該項決議。



特朗普於上月初向國會要求撥款予收容、供應伙食、運輸和監察中美洲難民尋求美國庇護的計劃，惟有民主黨議員擔心款項會被用以遣返難民等用途上。民主黨周二加入提供醫療和營養支援及確保庇護所符合標準等條款，並以230票比195票通過決議，惟特朗普已表明會否決，而參議院亦在草擬另一版本的決議。



桑德斯在向全體下屬發出的信中並沒有提及辭職原因，但他辭職剛巧在德州克林特市專責扣留非法入境兒童的拘留中心被揭發衞生情況異常惡劣後數天。一批包括醫生和律師在內的人士日前探訪該中心時，發現中心內扣留的兒童數目超出負荷，不少兒童數周以來都不被允許洗澡，中心也沒有定期給予清潔衣服給他們替換或供應肥皂讓他們徹底清潔。



人權監察組織一名成員探訪後說：「在我面前的3歲兒童頭髮油膩、不停咳嗽、穿着骯髒褲子、眼睛充滿疲倦。他這3周以來被困在籠內或囚室內，他的唯一監護人就是和他一同被囚的11歲哥哥。」當局周一（24日）曾將約250名兒童遷離拘留中心，但當局又指其中100人在周二已送回該中心。



特朗普表示他沒有要求桑德斯辭職，但「知道海關及邊防局出現改變」。《華盛頓郵報》報道，特朗普將委任移民及海關執法局署理局長摩根（Mark Morgan）代替桑德斯。摩根日前接受訪問時不認為各個拘留設施有「結構性問題」，但承認可以做得更好。