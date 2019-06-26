第7艦隊前指揮官：海軍疲於奔命　和伊朗開戰或會敗陣

美軍第7艦隊前指揮官伯德（John Bird）海軍中將撰文表示，美國現在於亞洲地區面對中國、在歐洲防堵俄羅斯，還可能同時在中東對伊朗開戰，這些軍事行動都需要海軍來執行，沉重的軍事任務不下於冷戰時期，但是現在美國海軍的艦隊規模卻不到30年前的一半。他甚至認為這種情況下一旦對伊朗開戰，美國可能會輸。



伯德在美國軍事網站《國家利益》上撰文表示，最近油輪在阿曼灣遇襲事件顯示美國必須在中東建立強大的海軍威懾力量，去年美國有連續8個月沒有在中東部署航母戰鬥群，這是本世紀以來最長的時間缺口。現在美國既需要對伊朗採取強硬態度，還要在亞洲和歐洲面臨新興對手的挑戰，因此有必要立即對美軍航空母艦盡快協調出一個短期措施與長期發展政策，以確保美國可以擁有它所需要的航母戰力。



文章指出，維持美國航母在中東地區的部署是美國國家安全戰略關鍵，為了國家安全與利益，美國也有必要在全球部署軍隊。如此一來，美國海軍的任務要求與冷戰時期一樣，目前的艦隊規模卻不到30年前的一半。



奧巴馬政府期間的「再平衡」政策讓五角大樓專注於亞洲和歐洲，對中東事務鬆手。但是實際上美國沒有真正在印太平洋地區進行有效的「再平衡」，局勢迫使美軍持續陷入中東的泥淖。現在伊朗威脅增加了，但美國還無法放棄太平洋、大西洋與地中海所面臨的挑戰，因為放棄任何一地都不是明智之舉。



文章認為，目前伊朗對中東的威脅持續增長，美國盟友以色列首當其衝。明年聯合國禁運期限一過，伊朗就可以對其常規武器進行升級，甚至恢復發展核武。特朗普政府雖然加強對伊朗制裁，但顯然這些制裁的效果不大。因此必須依靠前進部署軍事力量，例如林肯號航母迅速進入中東威懾伊朗，這種軍事部署戰略還需要有短期與長期規劃。



現在根本的問題是，去年國會的國防委員會早已指出國防開支與戰備狀態的多種系統性缺失，造成美軍威懾力量減弱，同時也增加軍事衝突的風險，其中包括海軍缺乏足夠的艦艇與飛機來滿足持續增長的任務需求。目前美軍至少需要12艘航母才能隨時保持3艘可以部署，因此現在多採購兩2艘航母應該是個解決問題的好的開始，而且至少得把杜魯門號航母提前20年退役的計劃撤回。



文章呼籲，國會應該在預算上支持海軍，航母採購速度必須從每5年一艘加快為3至4年一艘。不過由於航母需要大量維護工作與漫長施工期，海軍仍將有多年處於航母短缺狀態，現在加快採購航母也解決不了伊朗的問題，因此短期內美國可以向地中海、中東和太平洋地區部署導彈艦隊與其他水面戰艦，此外還要加強與盟國協調，獲取他們的支持。例如把少量停泊於日本與西班牙的掃雷艦部署到波斯灣，雖作用不會太大，卻聊勝於無。



文章最後說，備戰的意志與獲勝的意志同樣重要，但長期以來美國忽略了用專業與嚴明的紀律進行裝備採購，這造成美國在中東的威懾能力大幅滑落，未來還可能更嚴重。現在當政者需要快速地大規模重整戰備，擴增艦隊規模，尤其是航空母艦，如此才能應對全球範圍內的各種威脅。



