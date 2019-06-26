特朗普：若美伊開戰　將短時間內結束

波斯灣局勢持續緊張，美國總統特朗普周三（26日）警告，一旦與伊朗爆發戰爭，美方將使用壓倒性的兵力，並在毋須出動地面部隊的情況下，短時間內結束戰事。伊朗總統魯哈尼同日表示，該國從未尋求與美國在內的任何國家開戰，亦無意令區內緊張局勢加劇。



特朗普接受美媒訪問時說：「我不希望美伊開戰，但若然這情況發生，我們將處於非常強大的位置。我可以告訴你，這不會持續很長時間，而我沒有提及派出地面部隊。」他前一日也在社交網警告，一旦伊朗攻擊美國利益，將遭遇勢不可擋的力量，意味被徹底摧毀。新任美國署理防長埃斯珀周二（25日）抵達比利時，說服歐洲盟友當前並非美伊對立，而是一個全球挑戰。



魯哈尼與法國總統馬克龍通電話時，重申伊朗支持區內和平及穩定。至於成為美方制裁對象的最高精神領袖哈梅內伊，周三在德黑蘭向群眾表明絕不屈服於美國的壓力，又指國家尋求尊嚴、獨立及發展，雖然受到全球最殘暴的政權侮辱，但這些施壓手段對伊朗人毫無影響。



另外，俄羅斯克里姆林宮宣布，總統普京將在二十國集團（G20）峰會，與特朗普討論伊朗及軍控等議題。