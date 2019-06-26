發現偽造衞生證書　中國要求加拿大暫停所有肉類輸華

自中國科技巨企華為太子女孟晚舟在加拿大被捕後，中加貿易和外交關係緊張。繼暫停購買部分加拿大農產品後，中國駐加大使館要求加拿大周二（25日）起，暫停所有肉類輸華，原因是再驗出俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺，以及發現有偽造獸醫衞生證書的情況。



中國駐加拿大使館發言人指，中國海關早前查驗一批來自加拿大的豬肉產品時，檢出有殘留的萊克多巴胺。中方立即暫停涉事企業的豬肉產品輸華，並要求加方調查。加方事後證實該批豬肉附帶的188份官方獸醫衞生證書是偽造的，認定事件屬刑事犯罪。



發言人又指，偽造的肉類衞生證書通過加國官方通報渠道，發往中國監管部門，反映加方輸華肉類監管體系存在明顯安全隱患。為保障中國消費者安全，中方已採取緊急預防性措施，要求加國政府周二起自主暫停簽發對華出口肉類證書。



中方希望加方高度重視此次假證書事件，盡快完成調查並採取有效整改措施，以更加負責任的態度確保輸華食品的安全。加拿大政府官員證實，當地警方已接手展開調查；農業部長比博（Marie-Claude Bibeau）正聯絡中方，索取有關偽造證書指控的更多情報。



中方此舉意味要暫停加拿大所有肉類出口到中國。外界質疑，這一緊急禁令是孟晚舟案的報復行動，也使二十國集團（G20）峰會中加關係更緊張。分析指，中美可能在G20峰會期間尋求重啟兩國貿易談判，或成解決中加糾紛的關鍵。



中國外交部發言人耿爽周三在記者會上，被問及中國將暫停從加拿大進口肉類是否與孟晚舟案有關。耿爽回應稱，中方有關部門依法依規行事，希望加方高度重視今次假證書事件，盡快完成調查並採取有效措施，確保輸華食品的安全。他又促請加方立即釋放孟晚舟，讓她平安回國。



此外，前加拿大駐華大使麥家廉接受加媒訪問時，認為加拿大修復中加外交關系選擇有限，又強調要改善關係，美國總統特朗普最好放棄引渡孟晚舟。不過，麥家廉隨即補充很懷疑特朗普會這麽做，指他難以預測。