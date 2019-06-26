難民眾多庇護申請無了期　父女渡河欲入境美國溺斃

中美洲難民持續湧入，經墨西哥北上欲進入美國。美媒報道，一對薩爾瓦多難民父女在墨國接壤德州邊境的河流溺斃，女童的母親在對岸目睹悲劇。據悉，該個家庭疑因美國領事館處理庇護申請的時間太長，日前決定經河流游去美國，期間發生意外。事件激發外界關注邊境難民危機。



美國總統特朗普上台後，移民政策快速收緊，導致大批難民滯留邊境。25歲男子拉米雷斯（Oscar Alberto Martinez Ramirez）與其23個月大女兒瓦萊里婭周一（24日）被發現時，雙雙臉部朝下、倒斃河中，前者的黑色上衣套在女兒身上，似是確保渡河時不會失散；女童在死前一刻仍伸出右臂，攬向父親頸項。21歲母親阿瓦洛斯在旁向墨西哥當局憶述情況，指自己眼睜睜地看着丈夫和女兒消失在水流之中，背影滄桑。



拉米雷斯一家於4月3日離開薩爾瓦多，在墨西哥一個難民營等候申請美國庇護已逾2個月。他們周日抵達塔毛利帕斯州的難民營，打算前往美國駐當地領事館預約申請庇護，惟當日一家三口從領事館離開後，隨即透過社交網告知親人，他們將渡河赴美。



當日下午，拉米雷斯先帶女兒游到美國那一邊，打算回頭接妻子。詎料女童因孤身一人感害怕，跟隨父親跳回河中。拉米雷斯回頭抓住女兒，期間遇水流將兩人捲去。搜救行動因當時環境陰暗而延後，至周一早上才在數百米外的河邊發現兩人遺體。



拉米雷斯的父親受訪時說：「我曾要求他們不要走，但他說想到美國賺錢，希望可以在當地為家人買房子。」暫未知拉米雷斯一家在領事館有何遭遇，但有難民營主管稱，當地領事館現時接獲的庇護申請極多，輪候名單上有近800至1700個名字，不少人已在難民營住上數月，甚至以年計。