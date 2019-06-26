曾指證上級冷血殺戰俘　海豹隊員航拍機拍攝遺體取樂

美國海豹突擊隊特別行動負責人加拉赫（Edward Gallagher）涉嫌於前年駐守伊拉克期間，殺害一名15歲極端回教組織伊斯蘭國（IS）戰俘，案件上周開庭審理。加拉赫的律師在庭上播放一段影片，顯示多名海豹隊員當日在場，觀看一名同袍操控航拍機，在死者遺體上近距離飛行取樂，以證明該批有份指證加拉赫冷血殺人的隊員對死者不敬。



專門報道軍事消息的網站「任務與目標」（Task & Purpose），取得該段由與加拉赫屬同一小隊的一等兵伯恩（T.C. Byrne）頭盔攝錄機拍攝的片段，當中可見戰俘遺體放在地上以毛氈遮蓋，伯恩控制航拍機在遺體上只有數吋的距離低飛盤旋，同時間數名隊員在旁圍觀，有人在抽煙，有人面帶笑容，有人更大笑。加拉赫並沒出現片段內。



加拉赫的律師帕拉托雷（Tim Parlatore）在庭上表示，該批海豹隊員是因為不滿加拉赫在戰場上稱他們做「懦夫」，故此布局陷害他。而該批隊員的證供亦有出入，有人指加拉赫用刀割喉殺害戰俘，但有人則指加拉赫當時是為戰俘急救，嘗試給後者插入幫助呼吸的喉管。