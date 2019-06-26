擬對華加徵關稅聽證會結束　大部分與會者反對

美國貿易代表辦公室（USTR）上周一（17日）起，就擬對約3000億美元中國進口商品加徵關稅，召開為期7日的聽證會，聽證會於周二（25日）結束。據報，相關業界有逾300人出席，大部分與會者反對加徵關稅，要求豁免自身產品。



在最後一天的聽證會上，日本電器製造商大金工業的美國子公司強調自身對美國的貢獻，稱至今向德州工廠投資了5億美元（約39億港元），要求將空調零部件排除在加徵關稅的對象外。日本電子公司索尼的美國子公司則指出，遊戲機技術開發惠及廣泛行業，包括任天堂、美國微軟的產品在內；而去年的進口幾乎都來自中國，要求遊戲機獲得豁免。



有企業指出，加徵關稅對小型企業的打擊最大，因為這些公司較沒能力吸收增加的關稅成本；不少小型企業從供應商取得中國貨品，難以要求供應商分擔成本，最終可能自己「硬食」。USTR受理關於聽證會上討論的意見至下月2日為止，並詳細分析內容，判斷加徵關稅的利弊。



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