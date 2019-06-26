朝斥美加強敵意　阻半島無核化進程

朝鮮半島無核化談判陷入僵局，北韓外務省周三（26日）以強硬措詞批評華府加強敵意行為，更點名「深懷敵意」的美國國務卿蓬佩奧是一大障礙，勢必難以實現兩國關係改善及無核化。



北韓外務省發言人批評，美方的敵對行為愈發不加掩飾，包括在人口販賣報告和國際宗教自由報告嚴重詆毀北韓，還要求繼續把北韓定性為敵國、延長實施制裁的國家緊急狀態一年。發言人又譴責蓬佩奧「制裁有助對話」的言論，質問美方是否要把制裁由覆蓋80%的北韓經濟，提升至100%才罷休；認為美方沒有改變野心，並試圖以制裁令北韓屈服。



發言人強調，美方此舉是對朝敵對行為的頂峰，並挑戰去年新加坡峰會的美朝聯合聲明。此外，發言人表明只要蓬佩奧這些「對朝敵意深入骨髓」的決策者，繼續操弄美國政治，那麼兩國領導人建立新型關係的努力只會白費。最後，外務省重申北韓不急於美國撤銷制裁，警告若有人試圖踐踏北韓的主權及生存權，朝方將毫不猶豫地訴諸武力，「扣下自衞扳機」。



面對美方的強硬立場，北韓《勞動新聞》同日發表評論文章，呼籲國民若是愛國者，就應多用國貨，體現確保及加強經濟自立的覺悟及意志，以應對國際制裁及進一步推動經濟發展。



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