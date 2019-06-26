蓬佩奧突到訪阿富汗　冀9月前與塔利班達和約

美國國務卿蓬佩奧周二（25日）在未有公布下，突訪阿富汗首都喀布爾，期間與阿富汗總統艾哈邁德扎伊會面。蓬佩奧表示，美國希望阿富汗在9月1日總統選舉前達成和平協議，雙方同意視和平為最優先，阿富汗絕不能成為國際恐怖主義的平台。



蓬佩奧在前往新德里準備與印度總理莫迪會面途中，短暫停留阿富汗訪問7小時，雙方事前均沒對外公布。美國官員將於周六（29日）與阿富汗政治組織塔利班展開第7輪和談，蓬佩奧表示，美方已向塔利班表明準備將美軍撤出阿富汗，但強調仍未定下時間表。



蓬佩奧訪阿富汗之際，北約主導的堅定支援任務（Resolute Support Mission）表示，兩名美軍成員在阿富汗被殺，待通知家屬後才會公布他們的身份，但未有透露他們是否戰死。暫未有組織承認責任。



離開阿富汗後，蓬佩奧周二抵達印度首都新德里，翌日與莫迪會面，二人討論近日的貿易磨擦，以及加強美印戰略伙伴關係。美國本月初結束向印度提供貿易優惠待遇，印度因此向廿八種美國進口貨加徵關稅。