有心人靠4美元App　聚百人合力研搜救野外失蹤者科技

美國馬里蘭州一名女子的好友在月前行山時失蹤，她化憂心為力量，靈活利用定位科技，聚集來過百名義工，堅持不懈地在野外中地氊式搜救，終在17日後尋回好友。這次奇迹搜救行動展示了定位科技的重要性，自發行動漸漸成為行之有效的搜救系統。多個團體的義工利用3.99美元（約31港元）的手機應用程式，一步步完善野外搜救的地圖，成功挽救不少迷途的登山者或孩童。



35歲女子埃勒（Amanda Eller）上月在夏威夷森林保護區失蹤逾2周，其大學好友達歷山德羅（Yesenia D'Alessandro）心焦如焚，由馬里蘭州趕赴當地，全力參與搜救。毛伊島的郊野偏僻，連網上衞星地圖也不覆蓋，消防員一開始只能以原始的手繪紙本地圖搜索。



為了有效搜救，達歷山德羅與義工開始搜集定位資料製作打機般的電子地圖，避免重複搜索的費時失事。夏威夷搜尋隊邀請義工安裝價格相宜的手機App，每逢遇到懸崖、水窪等險要地勢，就在電子地圖上加以標記，詳盡地圖大大加強搜索者之間的訊息流通，大幅提升行動效率。在科技協助下，義工隊走出以往搜索範圍的框框，在偏僻地點奇迹尋回埃勒。



埃勒的父親約翰有感科技是救回愛女的關鍵，遂向團隊捐贈1萬美元（約7.8萬港元），協助研發搜救App。他稱︰「我能看見（搜救App）有巨大的需求。我和女兒很幸運能得到眾人合力幫助，所以我們希望加以回饋。」