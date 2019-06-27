特朗普為G20峰會飛抵大阪　習特會周六早上10點半登場

二十國集團（G20）峰會舉行在即，美國白宮周三（26日）宣布，總統特朗普將於周六（29日）香港時間早上10時30分，在大阪與中國國家主席習近平會面。特朗普於周四（27日）下午飛抵大阪，他出發前指中方比他更想達成協議；但稱若雙方最終無法解決分歧，美國將對餘下的中國貨加徵關稅。中國外交部發言人耿爽回應指，中方不怕壓迫，也「從不吃這一套」。



特朗普表示，有些公司正從中國遷出，另有部分公司重返美國，因為它們不想支付關稅。他另提到，假如中美無法達成協議，後備計劃是向餘下中國貨加徵10%關稅。對於中美兩國領導人將於周六（29日）會面，特朗普暗示美國將會堅持加強保護知識產權，以及中國進一步開放市場等立場。



特朗普其後在白宮會見傳媒，並提到將與俄羅斯總統普京見面，又稱雙方將有良好對話。然而，當被問及對話內容時，他以「關你甚麼事」為回應。此外，他亦提到今次訪問亞洲不會與北韓領袖金正恩見面，不過會以另一種方式與對方聯絡。



另外，按照彭博社白宮記者提供特朗普大阪G20的行程，可見特朗普周四會和澳洲總理莫里森見面。至周五G20開幕，則會分別和日本首相安倍晉三、印度總理莫迪、德國總理默克爾、俄羅斯總統普京及巴西總統博爾索納羅見面。在G20翌日，將會舉行萬眾矚目的習特會，預計兩人會面持續一個半小時。



針對特朗普的言論，耿爽周四在例行記者會上表明，中方始終主張通過對話解決經貿摩擦，但同時會捍衞自己的正當合法權益；他呼籲美方，打貿易戰、加徵關稅只會損人害己，希望美方聆聽國內民眾的反對聲音，在G20大阪峰會上亦聆聽國際社會對單邊主義、保護主義和霸凌行徑的抵制聲音，與中方相向而行，爭取互利共贏。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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