控半導體設計公司盜取技術　華為被判敗訴

中國科技巨企華為早前入稟美國德州謝爾曼的地區法院，指控一間由其前員工設立的半導體設計公司CNEX Labs盜取華為技術，以及挖走員工。陪審團周三（26日）裁定華為敗訴。華為的發言人表示，公司正在考慮採取下一步行動。



CNEX Labs的發言人謝勒（Paul Sherer）事後表示，由於公司沒有任何收入，陪審團未有給予任何賠償。他又指華為提訴的目的，旨在通過法庭的行動，取得他們先進的半導體技術。據報，CNEX Labs已經展開反訴行動，指控華為假扮成記憶體控制技術的潛在客戶，不恰當地獲得其商業機密。



華為於2017年起訴CNEX Labs及其始創人黃義仁（Yiren Huang，音譯），索償至少8570萬美元（約6.7億港元）以及記憶體控制技術的所有權。代表CNEX Labs的律師達庫斯（Deron Dacus）月初形容，華為的起訴行動是欺凌和恐嚇。



另外，《華爾街日報》引述美國網路安全公司Finite State報告，指華為生產的固件鏡像的漏洞發現率，遠高於競爭對手設備的平均水準。一名白宮官員表示，報告顯示華為在為國際客戶安裝的系統中一直留有隱蔽後門，從而記錄資訊和修改資料庫。



華為周四在深圳總部回應由美國參議員魯比奧提出、阻止華為入稟美國專利法院索償的修正案，表示若有關法案通過，會對全球創新帶來災難性後果，華為會通過法律維護自己的合法權利，並呼籲知識產權不應被政治化。