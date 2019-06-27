特朗普批民主黨未有通過法案　導致人蛇冒險送命

中美洲難民近年不斷經墨西哥湧入美國，不少人卻在偷渡途中客死異鄉。25歲男子拉米雷斯及其23個月大女兒瓦萊里婭周一（24日）被人發現伏屍河中，其面部朝下的照片震撼全球。美國總統特朗普周三（26日）指摘民主黨未有通過嚴打偷渡者的法案，導致悲劇發生。



即將出訪日本的特朗普提到，假如美國有妥善的法律，偷渡者就不會前來，甚至不會嘗試。對於照片見到拉米雷斯父女倒斃河中，特朗普形容討厭有關畫面，因為只要民主黨通過法案，父女兩人就不會慘遇橫禍。



民主黨的參議院少數黨領袖舒默批評特朗普的言論使人蒙羞，因為特朗普身為美國總統，是行政部門之首，有能力控制邊境事宜。已經宣布競逐總統的沃倫亦指，她看不到偷渡兒童如常地玩耍或笑逐顏開，認為他們既沒有犯罪亦不危及國家安全，美國不應如此對待他們。



與此同時，由共和黨控制的參議院通過一項46億美元（約359億港元）的緊急撥款法案，為照顧美墨邊境難民提供資金。眾議院議長佩洛西認為有修改空間，將於周四（27日）提交修正案。該法案未有提高難民安置中心設施標準等，與眾議院日前通過的版本不同。