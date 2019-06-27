特朗普：G20後將赴南韓　不會與金正恩會面

二十國集團（G20）峰會將於周五（28日）至周六（29日）舉行，美國總統特朗普周三（26日）表示，他此行不會與北韓領袖金正恩會面，但將在峰會後前往南韓，與該國總統文在寅會面。北韓外務省周四（27日）發聲明指，南韓必須停止干涉美朝談判，強調北韓絕不會經南韓與美國達成協議。



特朗普在出發赴日本前接受記者提問。他表示：「我會與很多其他人見面…但不會與他（金正恩）見面，但我可能會用另一種方式與他對話。」他稱會後將會前往南韓：「我會在那裏逗留約1天。我們與不同國家計劃了很多場會面。」



文在寅日前稱美朝正討論舉辦第3場峰會，並提出了工作級談判。美國國務院並未證實有關說法，只表示美國持續向半島無核化的目標努力。北韓外務省的聲明批評南韓試圖透過扮演中間人的角色提升地位，又重申兩韓並未經不同渠道溝通，強調美朝雙方須在本年底的限期前達成雙方均接受的協議。



南韓統一部部長金煉鐵周三受訪時稱，金正恩自2018年起寫了8封信予特朗普，特朗普則寫了4封信給金正恩，認為美朝雙方均認同重啟對話的重要性。他指出，美朝從河內峰會獲得的教訓是，兩國不能再重複失敗；又指出關閉寧邊核設施會終止北韓的鈽生產，並將濃縮鈾的產量降低，意義不小。