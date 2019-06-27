加拿大護衞艦入東海　解放軍戰機低空飛越

中加關係緊張之際，加拿大海軍護衞艦里賈納號上周穿越台灣海峽進入東海。加拿大全球事務研究所網站周二（25日）披露，該艦在東海航行期間，中國解放軍戰機曾低空飛越，雙方距離約300米，又遭解放軍潛艇以半潛狀態跟蹤。



網站指事發周一（24日），里賈納號與補給艦阿斯特里克斯號位處上海以東的國際水域，解放軍兩架蘇30戰機在船頭300米範圍內，以及距離海面300米的高度飛過，是中國軍機首次與加拿大軍艦近距離接觸。該艦過去數日被十多架解放軍戰機跟蹤，雙方距離約數公里，但加方不認為這些行動過度挑釁或危險。



此外，兩艘加拿大軍艦由越南金蘭灣，經南海及台灣海峽前往東海途中，聲稱遭中國驅逐艦、護衞艦及海警輪流監視，期間更發現一艘解放軍基洛級潛艇跟蹤。潛艇沒有離去反而逼近，最後近至在里賈納號甲板都看到潛艇的潛望鏡。



里賈納號在東海打擊北韓海上走私活動時，判斷大部分涉事油輪來自中國，認為中方未有全力執行聯合國對朝的燃料制裁。網站指，解放軍艦艇只顧跟蹤加方軍艦，未有監視或介入海上非法燃料轉移的走私活動。中方暫未回應事件。