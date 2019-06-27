民主黨首場初選辯論聚焦醫保移民　特朗普：悶！

美國民主黨10名競選總統的候選人周三（26日）晚出席黨內初選首場辯論，議題主要環繞醫保和移民話題。當中知名度較高的候選人，只有麻省女參議員沃倫和紐約市長白思豪。前副總統拜登和參議員桑德斯等另外10名民主黨候選人將於周四（27日）晚進行辯論。



首場辯論的候選人中包括3名女性、1名黑人男子和1名墨西哥移民，展現民主黨候選人的多元性。他們批評美國總統特朗普政府只為富人而設，辯論以擁抱階級戰爭為主題，旨在阻止特朗普連任。沃倫在2小時的辯論中，多次呼籲國家經濟需要進行根本上的改變，以及政府需解決不平等問題。



沃倫的對手、前眾議員奧羅克和參議員克洛布赫爾等人則支持推行全民醫保，同時保存私人保險市場。候選人也分為兩派，以沃倫為首的一方支持寬鬆移民政策、一次性免除大學生債務、增加富人稅等自由政策；另一方則支持審慎政策，以爭取兩黨選民的支持。



出發前往二十國集團（G20）峰會的總統特朗普也關注民主黨的初選辯論。他早前在Twitter稱在專機空軍一號上觀看辯論，又批評辯論「沉悶」。他也批評直播辯論的全國廣播公司，在辯論中途出現技術問題是不專業，直指是假新聞機構。據美聯社民調顯示，只有35%已註冊的民主黨選民有密切留意競選活動。