Google Maps指錯捷徑　近百司機堵塞泥路

美國科羅拉多州一條通向丹佛機場的主要道路，周日（23日）因車禍而造成擠塞，部分司機跟隨Google Maps指示繞路，詎料卻駛進一條狹窄兼布滿泥濘的路，導致部分車輛陷入泥坑、動彈不得。Google回應指，地圖受天氣等因素影響或會出現問題，鼓勵司機留心並自行作出最佳判斷。



司機蒙西斯（Connie Monsees）受訪稱，她當日前往機場打算接送丈夫。期間Google Maps建議她走另一條可節省20分鐘車程、只需23分鐘便可抵達目的地的捷徑。詎料她駛至後發現約有100架車輛在該條路上列隊，部分車輛無法越過數個深坑，其他車輛受阻擋亦無法前進：「有不少車駛進了那條路，我以為應該無事，但原來不是。」



幸好蒙西斯當天駕駛的是四驅車，最後她成功「脫難」，並接載了2名陌生人前往機場。Google指程式決定行駛路線考慮到許多因素，但不能預見的因素，如天氣，會導致問題衍生。



Google YouTube 醜聞不絕：

https://hk.on.cc/fea/scandal/