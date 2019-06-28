CNBC：中方冀新的貿易協議公平　美方抗拒

習特會將於周六（29日）在大阪G20峰會期間舉行。有美媒引述消息指，中國希望今次會面的成果是一個公平的貿易協議，但美國表明協議不會平等。另有消息指，中方就貿易糾紛向美國提出三大要求，包括撤銷華為禁令，惟美國白宮首席經濟顧問庫德洛反駁，美國或中國都沒有為習特會提出前設條件。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述知情人士指，中國認為任何新的貿易協議都必須是平等，但美國貿易代表萊蒂澤周一（24日）與中國國務院副總理劉鶴通電話，表明協議不會公平，美方之所以不視公平優先，是因為中國過去在貿易上的「過犯」，加上涉嫌竊取美國的知識產權，導致今天的進展。劉鶴則重申中方立場，協議內容必須公平，中國人民能接受，且不會破壞該國主權和尊嚴。



庫德洛周四（27日）在白宮向記者表示，會談沒有前設條件，這是十分重要。特朗普則表示習特會對他決定是否擴大對華貿易戰十分關鍵。庫德洛強調，如果會談不成功，特朗普將會加徵關稅，但他沒有提及何謂成功會議，但他重申如果特朗普對達成協議不感興趣，就不會跟習近平會面。



《華爾街日報》周四較早前引述中國官員消息指，報道指中方就貿易糾紛向美國提出三大要求，包括撤銷華為禁令及所有懲罰性的關稅，並放棄迫使中國購買美國更多的產品。