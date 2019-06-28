蒂勒森不滿庫斯納如影子國務卿　背後插手外交事務

美國前國務卿蒂勒森去年3月突遭總統特朗普解僱，他上月跟2名共和民主兩黨議員及相關人員的會面紀錄流出，提到白宮高級顧問、總統特朗普女婿庫斯納有如影子國務卿，不斷在他背後處理外交事務，令他感到憤怒。



蒂勒森提到有一次在首都華盛頓一間餐廳用膳，期間餐廳東主問他想不想跟墨西哥時任外交部長比德加賴打招呼，他走過後驚覺對方跟庫斯納用膳。蒂勒森向比德加賴說︰「歡迎來到華盛頓，我不希望打斷你們所做的事，下次你到華盛頓，請給我打電話。」之後他就離開。



蒂勒森其後知道2人正討論一些已獲國務院處理並獲他同意的事宜；比德加賴對蒂勒森事前未獲知會有該場晚飯會議感到驚訝。



另外，外交新手庫斯納亦插手美國外交核心事務─中東問題。蒂勒森知道庫斯納跟沙特王儲穆罕默德．薩勒曼關係密切，而庫斯納在制訂美國和沙特關係全面策略計劃的後期才知會他，計劃包括向沙特售武，但蒂勒森對政策如何訂下並不知曉。



而巴林、沙特阿拉伯、埃及和阿聯酋4國，前年6月同日先後宣布與卡塔爾斷交，蒂勒森一直不知道庫斯納和時任白宮首席策略師班農曾跟沙特和阿聯酋的領袖私下食晚飯。



而蒂勒森亦有提及跟特朗普相處情況，他形容學懂了如何表達得精簡扼要，以讓對方吸收。他又指特朗普跟俄羅斯總統普京2017年於德國漢堡會面時，普京較有準備，而特朗普的確有提出過俄羅斯干預美國大選問題。蒂勒森亦指請人填補國務院空缺十分困難，因曾表明反對特朗普的人都不會通過審批。