美參議院通過國防授權法　支持軍艦穿越台海常態化

美國聯邦參議院周四（27日）以86票贊成、8票反對，通過2020財政年度的國防授權法（NDAA），根據早前公布的內容，法案支持對台售武，並鼓勵美艦繼續在台海自由航行。中國外交部周五（28日）回應稱，堅決反對上述法案，已向美方提出嚴正交涉。



法案的第1257條為強化美台防務關係的參院意見，提到《台灣關係法》與六項保證是美台關係的基石，美國應強化與台灣的防務合作，支持台灣發展，讓台灣有足夠的自衞能力。



意見又提到國防部長應推行有關加強台灣安全的交流政策，包括與台進行聯合軍演；考慮支持派遣美軍醫療船訪問台灣，作為年度「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）任務的一部分；讓美艦常態化通過台海，並鼓勵盟友用同樣方式在任何國際法允許的地方執行任務。



但隨着美國與大陸的貿易談判，近日進入關鍵階段，對台軍售方案已被暫時擱置。美國國防部亞太助理部長薛瑞福周三（26日）出席活動時，表明現時無法談及軍售的確實時間。



另外，中國外交部周五召開例行記者會，被問及美國國會參議院通過國防授權法案中涉華內容時，發言人耿爽表示，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。耿爽敦促美方客觀冷靜看待中國發展，不能放任包含有消極涉華內容的法案成法，「上述法案一旦成法，將損害中美關係，干擾破壞中美在一些重要領域的合作」。