華為進軍以色列太陽能市場　美官員促保持警惕

中國科技巨企華為除積極拓展通訊市場，其生產的太陽能光伏逆變器在全球的發貨量也穩居第一。近日華為正式進軍以色列太陽能市場，事件引起美方關注，有美國能源部官員警告以色列政府引入投資時，要保持警惕和謹憤。



據以色列報章周四（26日）報道，華為上周在以色列開設了辦事處，同日與當地一家能源設備公司簽署了合作協議，最初將為以色列多個30兆瓦太陽能發電廠提供光伏逆變器。該設備能夠將高壓直流電轉換成交流電後併入電網，華為稱其佔據了該產品56%的全球市場份額。就在前一天，華為關閉了在美國的光伏逆變器銷售業務。



美國能源部副部長布魯耶特（Dan Brouillette）周四剛好在以色列特拉維夫出席一個網絡安全會議。對於華為與以色列在太陽能領域合作，布魯耶特評論稱，「從這些太陽能電池板收集的數據，可以用來做『其他事情』」。他又表示，以色列對相關投資必須「仔細考慮並得到適當的保護」，因為某些國家會利用基礎設施開發，來發展情報資源或數據集。



針對美方再次指控華為的設備存在「安全威脅」，有內地官媒認為是美國打壓中國企業的慣用技倆。



另華為創始人任正非近日在一封發給內部的電郵中表示，該公司今年將從全球招攬20至30名天才少，明年更將增至200至300人，目的是透過他們激活公司，讓公司於未來3至5年全部「換槍換炮」，打贏這場「戰爭」。文中又稱，「只要能做成世界最先進，那我們就是標準，別人都會向我們靠攏」。