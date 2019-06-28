民主黨初選第二場辯論　拜登種族問題捱轟無力還擊

美國民主黨10名競選總統的候選人周四（27日）晚出席黨內初選第二場辯論，大熱門兼前副總統拜登，遭加州黑人女參議員賀錦麗在種族問題上窮追猛打，無力還擊；另一熱門桑德斯亦表現失色，更因自打嘴巴而被主持揶揄。分析指，初選期間逾60%民眾會在觀看辯論後「變心」，或令民主黨內競爭更為激烈。



總統特朗普批評首場辯論「沉悶」，一眾候選人繼續在第二場辯論談及醫保、邊境、外交政策及教育等，惟激烈程度不斷升溫。當中賀錦麗提及，相信拜登不是種族主義者，但對方近日與共和黨種族隔離主義者的個人交往令她非常痛心。



賀錦麗之後繼續追擊拜登，指對方曾反對讓少數族裔學生搭乘公共交通前往更好的校區上學。她說：「當他（拜登）反對這計劃時，我認識的一名黑人小女孩正被送往一間更好的學校。那個小女孩就是我。」拜登在一分鐘的回應時間中表現進退失據，僅稱自己沒有表揚種族主義者，卻未有提供足夠理據反駁。



主持在辯論期間，讀出桑德斯2013年有關「在一切平等的情況下，各州應該做出有關槍械的決定」的發言內容時，桑德斯竟稱這是錯誤描述，卻被主持人回敬一句：「我只是引述你說的話」，引得觀眾捧腹大笑。此外，拜登和桑德斯均已七旬，年齡成為攻擊焦點。38歲的議員斯沃爾韋爾（Eric Swalwell）說：「拜登在32年前就說，要把火炬交給新一代的美國人，他是對的。」



分析指，初選辯論的具體影響力甚大，60%受訪者曾在觀看辯論後「變心」，選擇了新的心儀參選人。傳播學專家認為，參選人很難只靠辯論勝出，但辯論中的糟糕表現可以輕易讓某些參選人出局。身在大阪參與G20峰會的總統特朗普，則再次批評民主黨愈來愈左傾，笑言聽聞該黨想改名為社會主義黨；稍後又諷刺拜登和桑德斯，一個精疲力竭，另一個則瘋了。