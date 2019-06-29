美軍F-22隱形戰機　再赴中東震懾伊朗

波斯灣局勢持續緊張，美國早前宣布增兵中東應對伊朗威脅。美軍周五（28日）宣布，一批F-22隱形戰機首次在卡塔爾部署，以保護區內的美國駐軍及利益。伊朗同日亦正式向聯合國安全理事會提出投訴，抗議美軍無人機較早前入侵該國領空。



美國中央司令部空軍表示，F-22周四（27日）飛抵卡塔爾，但未有透露數量，國防部官員指大約12架。有軍事網站同日較早前報道，多架F-22周二（25日）至周三（26日）飛越大西洋抵達西班牙，之後在空中加油機支援下前往卡塔爾。由於區內局勢緊張，美軍早前已在中東部署多架F-15C戰機、F-15E戰鬥轟炸機、F-35A隱形戰機及B-52H戰略轟炸機。



資料顯示，美軍對上一次短暫調派F-22到中東執勤是去年4月，當時在阿聯酋部署，今次部署行動正值伊朗上周擊落美軍一架無人偵察機。值得一提的是，伊朗軍機2012年曾企圖擊落美軍一架無人機，美方其後派出F-22為無人機護航。伊朗暫未回應美方的部署行動。



另一邊廂，伊朗外交部已就美軍無人機入侵領空一事，正式向聯合國安理會投訴，並強調伊朗保留捍衞領空及應對任何侵犯行動的權利。美國國防部事後否認無人機曾入侵領空。