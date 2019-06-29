NASA蜻蜓無人機任務　登土衞六探索生命迹象

土星最大的衞星提坦（Titan）、又名土衞六，一直被指跟地球十分相似，它除了有濃密的大氣層，表面亦有穩定液體流動，或含有依賴於不同化學物質的生命形態。美國太空總署（NASA）周四（27日）宣布，將在2026年把一架名為「蜻蜓號」（Dragonfly）的無人機，送到距地球14億公里的提坦，尋找可能存在的生命迹象。



蜻蜓號大小與一輛房車相約，重約300公斤，機身上下各配備4個旋翼。它將在2026年由火箭搭載升空，預計於2034年登陸提坦，然後進行為期至少2.7年的探索任務，於提坦的有機沙丘、撞擊坑及大氣層等不同環境收集數據。由於蜻蜓號沒裝配機械鑽探手臂，它會利用伽瑪射線光譜儀、質譜儀等儀器來識別地表化學成分。



由於提坦表面多為液態碳氫化合物構成的湖泊、海洋，以及由有機雪構成的沙丘，不適合車輪、履帶式的探測器行走，故NASA採用無人機。另外，提坦的大氣密度為地球的4倍，意味着在提坦飛行比地球更容易，NASA因此將蜻蜓號設計成旋翼飛行器，整個任務斥資約8.5億美元（約66.3億港元）。