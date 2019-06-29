大阪G20：特朗普發貼文　稱想與金正恩在非軍事區打招呼

正於日本大阪出席二十國集團（G20）峰會的美國總統特朗普，周六（29日）在Twitter上表示，他將在下周轉往南韓訪問時，並想到南北韓之間的非軍事區跟北韓領袖金正恩碰面打招呼。北韓其後回應指特朗普的提議「有趣」，但未接獲正式邀請。



特朗普發文稱︰「在習特會等重要會議後，我將離開日本（與南韓總統文在寅）前往南韓。那時若果北韓領袖金正恩看到這貼文，我想跟他在非軍事區見面，僅僅握手和說聲『你好』。」



特朗普其後向金正恩喊話︰「我就是提出了試探，看你會不會想見面。」他又形容該個提議是「在今早想到的」。特朗普並無提及想跟金正恩討論甚麼議題，稱︰「如果他現身，我們可見面兩分鐘。」



北韓官媒朝中社事後回應，形容提議「有趣」但未接獲正式邀請。報道又指，如果美朝在兩韓非軍事區舉行峰會，將會是能夠加強特金二人關係及雙邊關係的具意義會面。



南韓青瓦台則指，特朗普發貼文後，在G20峰會上主動向文在寅詢問稱︰「你看見我那條關於非軍事區的貼文了嗎？」文在寅回答︰「看到了。我們一起試試看吧。」特朗普聞言舉起拇指回應。



美國和北韓自今年2月越南河內美朝峰會破局以來，關係未見改善，雙方就北韓棄核問題未有重大進展。美媒認為，如果特朗普與金正恩會面，將對後者有外交價值。



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