新聞時序︰中美貿易談判時序一覽

中美領導人時隔半年於日本大阪進行第二次習特會，中國國家主席習近平與美國總統特朗普會面約80分鐘。特朗普形容對話良好，磋商步上正軌；雙方同意重啟對話，美方將不會加徵新關稅。中美貿易糾紛自去年中爆發，雙方團隊自此進行多次談判。



中美貿易時序一覽︰



2018年



5月3至4日

美國財長姆紐欽與中國國務院副總理劉鶴於北京會面，進行2日首輪談判。雙方意見分歧，沒有簽署任何協議。中方就中興案提出嚴正交涉，暫停從美國進口廢料並加強檢查進口水果。



5月13日至19日

劉鶴率團訪美，展開次輪中美貿易談判。美國總統特朗普接見劉鶴，白宮官員指中方承諾減少2000億美元貿易順差，中國外交部否認。中美其後達成6項協議，雙方承諾不打貿易戰。



6月3日

美國商務部長羅斯抵達北京，與劉鶴會面。在第3輪談判中，美國試圖迫使中國購買更多農業及能源產品，並將中興罰款的金額提高。雙方會後沒有簽署任何協議，沒有發表聯合聲明，也未透露會否有下一輪磋商。



8月22至23日

中美雙方在華府舉行第4輪中等級別會談的貿易談判，由中國商務部副部長王受文及美國財政部副部長馬爾帕斯率領，但未能達成任何解決紛爭的協議。



2019年



1月7至9日

中美兩國在北京展開一連三日的副部級貿易談判，為未來更高級別談判鋪路，討論重點包括中國承諾採購大量美國產品等議題，雙方未公布確切共識。



1月30至31日

中美兩國在華盛頓召開第5輪貿易談判，雙方並未達成重大共識，但中國宣布恢復向美國購買500萬噸大豆。



2月14至15日

中美高級別代表團於北京進行第6輪貿易談判，重點制訂一份貿易協議的總體框架，以便兩國元首可能在下月舉行峰會時敲定最終內容，惟重要議題仍存在分歧，當日未有共識。消息指特朗普考慮將談判限期由3月1日延長多60日。



2月21至24日

第7輪中美貿易談判在華盛頓舉行。特朗普形容會談具建設性，將延遲下月1日對總值2000億美元中國貨品加徵至25%關稅的期限，但沒有透露確實日期。《紐約時報》指中方沒有就進展作書面承諾，雙方亦未就監察執行機制達成共識。



3月28至29日

第8輪中美高級別經貿磋商在北京舉行，姆紐欽形容談判富建設性。美媒指中方或再作讓步，擬局部放寬對外國科技公司及海外數據傳輸限制，允許外國雲端服務供應商在自由貿易區開展「自由化試點」，建立數據中心，作為貿易協議一部分。



4月3日至5日

中美第9輪貿易磋商在華盛頓舉行，特朗普在白宮接見劉鶴，預料4周內有結果，之後或舉行中美元首峰會，承認雙方在關稅、保護知識產權及執行協議仍有分歧。中國官媒態度審慎，強調「剩下的問題個個都是硬骨頭」。



4月30日

中美第10輪貿易談判在北京舉行，姆紐欽及萊蒂澤率團與劉鶴為首的中方代表團磋商，未公布談判進展。



5月9日至10日

中美在華盛頓舉行第11輪貿易談判，中方派出副總理劉鶴率團磋商，但欠缺「中國國家主席習近平特使」頭銜。美國聯邦通訊委員會拒絕中國移動公司進入美國市場；中國商務部維持對美徵收14.1%及歐盟13%的反傾銷稅。



6月18日

習近平應約與特朗普通電話。官媒指習近平願意在G20峰會上與特朗普會晤，就中美關係發展的根本性問題交換意見。



6月29日

習近平與特朗在大阪G20峰會中進行第二次習特會。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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