大阪G20：特朗普晤埃爾多安　稱買俄製防空導彈做法不佳

美國多番強調若土耳其購買俄羅斯S400防空導彈，將禁止該國購入美製F-35隱形戰機，甚至施加經濟制裁。美國總統總統特朗普周六（29日）與土耳其總統埃爾多安在G20峰會見面時，形容土耳其做法「不好」，但稱在暫停對土制裁一事上持開放態度；埃爾多安則大力吹捧美土的「戰略夥伴關係」。



特朗普和埃爾多安見面時，指安卡拉購買俄製防空導彈的舉措「不好」，也是一個問題。他之後形容美土的情況很複雜，但正尋找不同的解決方案；又暗批前總統奧巴馬，指美國應把土耳其當作盟友，並表示將在某個時候訪問該國。



特朗普表示，願意停止對土耳其的制裁。埃爾多安則回應指：「我們（美土）擁有戰略夥伴關係，這種關係也鼓勵我們在許多領域建立團結。」在較早前，埃爾多安和俄羅斯總統普京會面時無視美方警告，強調買入S400防空導彈對國防極為重要。特朗普又指普京是很棒但可怕的人。



華府對土耳其的做法極為不滿，此前曾經多次表示，俄國防空導彈系統將對美國戰機構成威脅，鼓勵對方轉為購買美製的愛國者防空導彈系統。