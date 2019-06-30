任正非︰如無孟晚舟事件　加拿大或成華為理論研究中心

中國科技巨企華為早前受到美國當局封殺，雖然在中美元首會晤後，美方允許美企售賣零件予華為，惟包括太子女孟晚舟引渡案等事件仍未解決。華為始創人任正非日前就接受加拿大傳媒採訪，回應了聯邦快遞事件、實體清單、孟晚舟事件等問題，期間他更提及，如沒有孟晚舟事件，加拿大很可能成為華為的世界理論科研中心。



對於聯邦快遞將華為包裏寄送到美國事件，任正非指出，華為每年有大約1000多億美元（7800億港元）的貨物，是由DHL、聯邦快遞等公司運往全世界，當中均是正常貨物並無秘密，此次事件的原因只有聯邦快遞才能搞清楚。另對於有自稱華為員工與中國軍方發布研究論文，他就指除了一人是華為基層員工，其他人早已離職，又強調華為並無與軍方有任何研究合作。



任正非又強調，華為不怕美國實體清單的打擊，指華為所有核心的尖端芯片，均可自行供給，只有一些零部件需要更換，雖然會造成一些影響，但影響並不大；他又認為，延緩實體清單最痛苦的是美國公司，華為照樣能熱火朝天地生產。他又預測，受美國封殺影響，華為今年收入減少的數字，比外界預測的300億美元（約2340億港元）要低。



任正非又提到，他早在2017年已多次考察加拿大，準備在加拿大大規模投資，建設華為的世界理論科研中心，然而在孟晚舟事件後，相關計劃的步伐已改變，但華為未來仍會在加拿大投資數十億美元。他又提到，華為內部在孟晚舟被捕前，根本不知道美方已發布逮捕令。對於孟晚舟當時原定要前往阿根廷、墨西哥、哥斯達黎加、法國及澳洲等國家，為何會在加拿大被捕時，任正非則認為︰「有些國家很聰明，拒絕了美國的建議。」