有片為證更有實物？　大腳八之謎孰真孰假

多年來一直有人聲稱，在野外目擊傳說生物「大腳八」。當中部分人拍下照片及影片作為證據，近年甚至有人表示擁有大腳八的身體部分，眾多說法令一眾網民議論紛紛。



大腳八是一種體型巨大、毛茸茸的猿猴，屬於神秘的靈長類生物。全球各地曾出現其近親的蹤迹，例如喜馬拉雅山雪人、神農架野人。今年一月，美國猶他州男子克雷格（Austin Craig）聲稱與朋友在山腳下，目睹一個高大黑實、疑是大腳八的龐然巨物。



克雷格表示，事發早上曾有人稱目睹大腳八，未料同日下午該生物再現身。他與友人用相機拍下證據。待牠遠離後，他們前往該處希望找到腳印或皮毛，但空手而回。



雖然克雷格只有短片為證，但紐約州男子肯恩（Peter Caine），前年聲稱擁有大腳八的頭顱。他指父親1953年射殺一隻大腳八，砍下牠的頭顱後冰藏，再「傳承」給他。該頭顱約重54公斤及長70厘米，由於一直冷藏在冰箱內，所以相隔多年依然保存完整。



大腳八是否真實存在至今仍然是謎團。不過，美國聯邦調查局（FBI）日前公開相關調查，再度引起關注。局方1976年接獲大腳八資訊中心總監伯恩（Peter Byrne）的請求，分析一塊附有毛髮的皮膚，是否屬於大腳八，但報告最終證實皮毛屬於某鹿科動物。



大腳八由初出現至今，無數民眾聲稱親身目睹。雖然至今仍未有證據證實其存在，但仍有大批業餘研究者不斷調查、尋找線索，希望終有一日能證實大腳八是真實生物。