美媒指貿易戰休兵言之尚早　中國將增影響力

隨着中美領導人在日本大阪二十國集團（G20）峰會期間舉行會談後，同意重啟貿易談判，但有美媒認為現階段評估雙方是否就此休兵言之尚早，又指目前在這場貿易戰中，中國是贏家，輸家則是華府的鷹派和民主黨。



《華盛頓郵報》報道，表面上中方雖同意恢復進口美國農產品，作為美方暫緩徵稅和放生華為的交換條件，實際是中國一直想購買美國的農產品，更何況中方購買的規模仍未確定；國務卿蓬佩奧和貿易顧問納瓦羅在內的鷹派人士均擔心，是次會談只會令中國的影響力增加，特別是在經濟和國安領域對美國帶來的挑戰。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）新聞網分析指出，回想中美領導人去年在阿根廷的G20峰會也達成類似協議，但美方其後仍向華進口商品大幅提高關稅。報道又引述金融機構Bleakley Advisory Group投資總監Peter Boockvar稱，是次看不出中美雙方達成任何實際協議，因為美方目前仍然對合共價值2500億美元（1.95萬億港元）的華進口商品徵收25%關稅。



至於內地多份官媒周日（30日）亦對今次會談的成果抱審慎態度。有評論認為中美重啟經貿磋商，必須用誠意增互信，作理性抉擇，「道阻且長，行則將至」，提醒管控分歧是中美雙方需要共同擔起的責任，要避免因一時短視犯下不可挽回的歷史性錯誤。另有官媒稱，這次會談的結果無疑讓兩國民眾至少在第一時間舒了一口氣，但更關鍵的是中美經貿磋商重啟後的情況，因為美方過去有過多次出爾反爾的表現，執政團隊內部的分歧，加上來屆美國總統選舉等變數，中方必需有所警惕，最重要是保持清醒和加強定力。