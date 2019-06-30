FBI促大學制定規章　監控華留學生及學者

美國全國公共廣播電台（NPR）上周五（28日）報道，美國聯邦調查局（FBI）促請多間美國研究大學制定規章，監視來自中國的留學生和訪問學者，尤其涉及科學、科技、工程和數學範疇。FBI回應指，部門與學術界職員的會面是維護國家安全事務的定期接觸。



報道指自去年開始，FBI已經約見至少10名來自教學和研究組織「美國大學協會」的成員，並提供一份有關中國研究機構和企業名單。有3名美國大學的管理人員稱，FBI建議美國大學訂立規章，以監視與美國大學有聯繫的學生和學者。FBI亦促請大學檢閱有中國人參與、用於國防領域的研究項目。



美國印第安納大學研究學副主席凱特（Fred Cate）表示：「我們被問到如何知道中國人在哪間實驗室工作、他們會接觸哪些資訊。這不只是尋找可疑行為，而是針對特定的國家和來自這些國家的人民。」FBI回應報道指，部門會見了不同團體、組織、企業和學術機構，又與學術界高級人員會面，但這只是維護國家安全事務的常規及定期接觸。



現時FBI的行動屬建議性質，沒有強制要求大學配合，因此未有學院制定監控中國學生和學者的措施，部分學院更反對FBI提出的建議。